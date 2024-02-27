Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Karadoğan’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Asmalı Sokak, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şahin Tepehan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naciye Kurşun’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Canan Sokak, Battalgazi,
30 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Albayrak’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Mescit Sokak, Çamlıca Sitesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Selek’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Anahtar Sokak, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Levent Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İnsaf Yılmaz’ın taziye adresi: Levent Mahallesi, Akçadağ,
80 yaşında vefat eden ve Darıca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Haney Köroğlu’nun taziye adresi: Darıca Mahallesi, Akçadağ,
45 yaşında vefat eden ve Pelitli Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen İrfan Öge’nin taziye adresi: Pelitli Mahallesi, Battalgazi,
10 yaşında vefat eden ve Kolköy Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ada Güler’in taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ,
70 yaşında vefat eden ve Koyulhisar Sivas Mezarlığına defnedilen Sadık Kaya’nın taziye adresi: Koyulhisar, Sivas”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.