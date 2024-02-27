Yıldırım “İktidar milletvekilleri Malatya’nın mağduriyetini anlatmadılar”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hikmet Kazgan ve yönetimini ziyaret ederek, sendika yönetim ive işçilerle bir araya geldi.

“SÖZLER VERİLMİŞ YERİNE GETİRİLMEMİŞ”

Bilal Yıldırım verilen sözlerin yerine getirilmediğinden bahsederek,

“Malatya gerçekten yıkılmış bir vaziyette. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın ciddi sıkıntıları ile karşılaşıyoruz. Eski milletvekilleri, mevcut milletvekilleri ve siyasetçiler çok kötü bir intiba bırakmışlar. Vatandaşlarımız ‘Milletvekilliğinde gelip oylarımızı aldılar, oyunuzu verin 1 yılda evinizi yaparız, dediler. Ama 1 yıl geçti evlerimizi alamadık.’ diyorlar. İçişleri Bakanımız Malatya’ya gelerek kura çektiler, ‘Yıl sonuna kadar bütün evleri teslim edeceğiz’ dedi. ‘Teslim edeceğiz’ dediği evler eksik olan 75 bin konut. 1 yılda 5 bin konut yapmışsınız, 75 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceksiniz. İnsanlar orada ister istemez alkışlıyorlar, ama bir düşünüyorlar; ‘Bizi yine aldatmaya mı çalıştılar?’ Kötü bir süreç yaşıyoruz, sözler verilmiş yerine getirilmemiş, insanlarımız aldatılmış”

ifadelerini kaydetti.

“BİZ GÖREVE GELİRSEK ONLAR GİBİ OLMAYACAĞIZ”

Malatya’nın durumunu Gaziantep ve Hatay ile karşılaştıran Yıldırım, milletvekillerinin Malatya’nın mağduriyetini anlatmadıklarını da söyleyerek,

“Milletvekilliği seçiminde, ben Darendeliyim, Darende’de muhtarların hepsine toplu mesaj geçmişlerdi. ‘Refah Partisine oy verirseniz, bizim oylar azalırsa, milletvekilli sayımız azalırsa Malatya’ya ödenek az gelir, evlerinizi yapamayız’ dediler. Böyle bir mesaj attılar. Üzerinden 1 yıl geçti, Malatya halen aynı yerinde. Biz göreve gelirsek onlar gibi olmayacağız. Gaziantep’in depremde 2 ilçesi zarar gördü, 16 bin 200 konut teslim ettiler, ama Malatya’da 6 bine yakın konut teslim ettiler. İktidar milletvekilleri Malatya’nın mağduriyetini anlatmadılar. Malatya’da konteyner kentte yaşanan sıkıntılar CHP’nin yönetiminde olan Hatay’da yaşanmıyor. Çünkü Hatay’da devlet konteyner kentlerdeki sorunu çözüyor. Malatya’da çocuklar internete bağlanıp ders yapamıyor”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN