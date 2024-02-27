“Gelişimi hızlandırmak için önemli destekler sağlanıyor”

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya’da işverenler için istihdam teşvikleri bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Yoğunlu, “Gerçekten istihdamı arttırabilmek, işverenin istihdam yükünü azaltabilmek için diğer taraftan da gelişmekte olan bölgelerin gelişimini hızlandırmak için gerçekten önemli destekler sağlanıyor” dedi.

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Bir otelde gerçekleştirilen seminerde; kadınlar, gençler, yetişkinler ve devletin sosyal yardım programları kapsamındaki bireylerin istihdamını artırmaya yönelik teşvik ve destek programları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Temsilcisi Murat Tunç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Tekin Kutlu ve işverenler katıldı.

Programda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, devletin işverenlere yönelik çok önemli teşvik ve destekleri olduğunu altını çizdi.

“GEREK BÖLGEMİZDE GEREK BÖLGE DIŞINDA İYİ EĞİTİMLER ALDIRMAYA ÇALIŞTIK”

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Yoğunlu,

“Bugün Malatya'mızda bulunan işverenlere yönelik devletimizin uyguladığı istihdam teşviklerini ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Devletimizin gerçekten çok kapsamlı, gerek istihdama yönelik, gerek girişimciliğe yönelik, gerekse de yatırımlara yönelik gerçekten dünyada da öne çıkan çok önemli teşvikleri söz konusu. Bu teşviklerin birçok amacı var. En öncelikli amacı ülkemizin kalkınması, uluslararası rekabette öne çıkabilmesi ve diğer hedef ise tabii ki ülkemizde topyekûn bir refah ve kalkınmanın sağlanması. Bunun için de bölgelerde bizim gibi yerelde istihdamın artması, yine ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, sosyal refahın sağlanması için bu teşvikler sağlanıyor. Tabii bunların hızlandırılması için de yerelde de farklı kurumlar tarafından bazı teşvikler uygulanıyor. Bazı projeler uygulanıyor. Bizler de ülkemizde belirlenen bu hedeflere yönelik Avrupa Birliği’nde bir proje uyguluyoruz. Yoksul, yoksulluk sınırında bulunan gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik onların iş piyasasına girişlerini kolaylaştıracak gerek meslek eğitimleri, gerekse beceri eğitimleri sağlamaya çalışıyoruz. Yine bunların iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştıracak kendilerine özgüvenlerini sağlayacak psikolojik danışmanlık destekleri sağlıyoruz. Mesleklerini elde edenlere ayrıyeten de işverenler olarak sizlerin de meslekten ziyade beklediği bazı beceriler var. O becerileri de yine sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunları gerek meslekleri belirlerken, gerekse bu beceri eğitimlerini belirlerken siz iş dünyamızın talep ettiği konular üzerine çalışıyoruz. Yine hem bölgemizde hem ülke genelinde gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik iş gücü talebi artan mesleklere yönelik gerek bölgemizde gerek bölge dışında iyi eğitimler aldırmaya çalıştık”

şeklinde konuştu.

“GERÇEKTEN ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANIYOR”

İstihdamı arttırabilmek ve işverenin istihdam yükünü azaltabilmek için ciddi derecede desteklerin olduğunu dile getiren Yoğunlu,

“Bugün hem işverenlerimiz, devletimizin desteklerini kendi ilgili birimleriyle birlikte daha iyi değerlendirmeye sağlamaya yönelik bu programı düzenliyoruz. Gerek SGK'nın istihdamla ilgili teşvikleri gerek İŞKUR'umuzun gerçekten önemli değişiklikleri söz konusu. Yine KOSGEB'in verdiği destekler söz konusu. Yine ajansımızın verdiği destekler var ve gerek yeni yatırımlar, gerekse yatırımın kapasite artışını teşvik eden devletimizin gerçekten çok kapsamlı bir teşvik sistemi var. Diğer taraftan da tabii ulusal fonlarla, devletimizin bizzat desteklediği, müdahale ettiği tedbir geliştirdiği konular var. Diğer taraftan da ülkemizde taraf olduğu, Avrupa Birliği'nin kaynakları söz konusu. Gerçekten istihdamı arttırabilmek, işverenin istihdam yükünü azaltabilmek için diğer taraftan da gelişmekte olan bölgelerin gelişimini hızlandırmak için gerçekten önemli destekler sağlanıyor. Ama bunları tabii bilmek için de önemli bir takip gerekiyor. İşverenlerimizin çalıştırdığı insan kaynağının bu konuda nitelikli olması gerekiyor. İyi takip etmesi gerekiyor. Muhasebecilerimizin mevzuatları sıkı takip etmesi gerekiyor ki işverenlerimiz üzerindeki bu yük daha azalsın devletimizin teşviklerinden daha iyi yararlansınlar ve daha fazla istihdam sağlasınlar”

ifadelerine yer verdi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun ardından söz alan Malatya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yusuf Kaplan,yatırım teşvik sistemleri ve kalkınma ajansının destekleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“İKİ AYRI DESTEK PROGRAMIMIZ VAR”

Fırat Kalkınma Ajansında 3 ana başlıkta sonuç odaklı programların yürütüldüğünü kaydeden Kaplan,

“Fırat Kalkınma Ajansı, stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerine katkı sağlamak üzere, belirli bir sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacıyla alt program, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla iş birliği halinde hazırlanan ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan sonuç odaklı programlar vasıtası ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak adımlar atmaktadır. Ajansımızda 3 ana başlıkta sonuç odaklı program yürütülüyor biri imalat sanayi, biri turizm ve diğeri de kırsal kalkınmayı hedefliyor. Ajansımız daha çok özellikle işverenler tarafından destekleme faaliyetleri ile bilinen bir kuruluş. Mali ve teknik destekler olarak iki ayrı destek programımız var”

diye konuştu.

“ÜCRET GARANTİ FONU OLUŞTURULMUŞTUR”

Daha sonra söz alan İŞKUR Şube Müdürü Vekili Tarık Karaca ise işsizlik ödeneği ve ücret garanti fonu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak,

“İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Ücret Garanti fonu, sigortalıları hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenemeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile Ücret Garanti fonu oluşturulmuştur”

söyleminde bulundu.

“2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI HAZIRLANMIŞTIR”

KOSGEB destekleri ve Yeşil Sanayi Destek Programı hakkında bir sunum yapan KOSGEB KOBİ uzmanı Mehmet Cüreoğlu ise,

“Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 milyon ABD Doları bütçe ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi yürütülecektir. Projenin KOSGEB bileşenine ayrılan 250 milyon ABD Doları fon KOSGEB tarafından devreye alınan Yeşil Sanayi Destek Programı ile işletmelere kullandırılacaktır. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 2 proje teklif çağrısı hazırlanmıştır. Bunlar Sanayi KOBİ’lerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi için proje teklif çağrısı ve sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklifi çağrısı”

dedi.

Program TKDK Birim Amiri Ahmet Turan Özcan tarafından TKDK destekleri konulu sunumun gerçekleştirilmesi ile devam etti.