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“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi

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Animasyon serisinin yeni filmi Kral Şakir Devler Uyandı filmi, açılış gününden itibaren büyük ilgi gördü Vizyondaki ilk günlerinde 172 bin 702 seyirciye ulaşarak açılışını zirve ile gerçekleştiren filme, çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Bu hafta sonu ise 94 bin 998 seyirci tarafından izlenen film yerli gişe listelerindeki liderliğini koruyor.

“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi mask
“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi
“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi
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Animasyon serisinin yeni filmi Kral Şakir Devler Uyandı filmi, açılış gününden itibaren büyük ilgi gördü Vizyondaki ilk günlerinde 172 bin 702 seyirciye ulaşarak açılışını zirve ile gerçekleştiren filme, çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Bu hafta sonu ise 94 bin 998 seyirci tarafından izlenen film yerli gişe listelerindeki liderliğini koruyor.

“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi

Kral Şakir film serisinin yeni filmi Kral Şakir: Devler Uyandı, gişedeki liderliğini koruyor. Film gişedeki ilk üç günde 172 bin 702 seyirciye, ikinci hafta sonunda ise 94 bin 998 seyirciye ulaşarak toplamda 321 bin 943 seyirci tarafından seyredildi.

“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi

KRAL ŞAKİR’DEN YENİ MACERA

Kral Şakir Devler Uyandı filminin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zekâ ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder. Ancak kötü bir savaşçı taşın içerisine hapsedilmiştir. Kötü savaşçı yüzyıllar boyunca hapsolduğu taştan çıkıp, Harun'un içine girer ve Harun'un yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek için kullanır. Şakir ve ailesi, ham babaannesi Seniha'yı bulmak hem de kötü niyetli savaşçının amacına ulaşmasını engellemek için zorlu bir maceraya atılır”
“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi
 
“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi
 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Şub 2024 - 17:08 - Yaşam

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