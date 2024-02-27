27 Şub 2024 - 17:08 - Yaşam

“Kral Şakir Devler Uyandı” filmine büyük ilgi

Animasyon serisinin yeni filmi Kral Şakir Devler Uyandı filmi, açılış gününden itibaren büyük ilgi gördü Vizyondaki ilk günlerinde 172 bin 702 seyirciye ulaşarak açılışını zirve ile gerçekleştiren filme, çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Bu hafta sonu ise 94 bin 998 seyirci tarafından izlenen film yerli gişe listelerindeki liderliğini koruyor.