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Çanakkale 4.6’lik depremle sarsıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Çanakkale 4.6’lik depremle sarsıldı mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Çanakkale 4.6’lik depremle sarsıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Şub 2024 - 16:26 Çanakkale- Gündem

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