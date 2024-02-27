Dikkat YKS adaylarına ÖSYM uyarısı

Adayların 27 Şubat 2024 saat 23:59'a kadar sınav ücretini ödemeleri gerektiği ve bu tarihe kadar ödeme yapmayan adayların başvurularının iptal edileceği ifade edildi.

ÖSYM’den başvurusunu tamamlayan ancak sınav parasını yatırmayan adaylara şu mesaj gönderildi: “2024 YKS başvuru formunu doldurduğunuz ancak ücret ödeme işlemini gerçekleştirmediğinizden başvurunuzu tamamlamadığınız anlaşılmaktadır. https://ais.osym.gov.tr/ adresinden sınav ücreti ödeme durumunuzu kontrol etmeniz gerekmektedir. 2024 YKS sınav ücretini 27.02.2024 (bugün) saat 23.59 a kadar ödemeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.”

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk günü olan 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, ikinci gün olan 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi