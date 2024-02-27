Başvuru şartları açıklandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimî işçi statüsünde 9 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımların detayları ve başvuru şartları Resmî Gazete ‘de yer alan ilanla birlikte açıklandı. Alım yapılacak pozisyonlar ve sayıları şu şekilde:

3 ikinci mühendis

1 gözcü-muhabereci

2 mühendis

1 tekniker

2 elektrik zabiti

Başvurular, 1 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılabilecek. İlan detaylarına ve başvuru şartlarına Türkiye İş Kurumu'nun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden ulaşılabilecek.

Başvuruların ardından nihai listeler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşacak ve sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Adayların atamaya esas başarı puanı, kurum tarafından yapılan sözlü sınav ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecek. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi