Bakan’dan sınıf tekrarı ve devamsızlık affı açıklaması

Toplantıda Bakan Tekin, göreve başladığı tarihten bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için istişarelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Yürütülen çalışmalarla ilgili sahada karşılaşılan bir aksaklık varsa el birliğiyle gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, bakanlık olarak attıkları her adımın en ince detayına kadar planlandığını ve hayata geçirilen tüm projelerin titizlikle takibinin yapılmasını istedi.

Bakan Tekin, ayrıca çocukların okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla vakit geçirmeleri ve bu sayede hem obeziteyle mücadele hem de dijital bağımlılıktan uzaklaşarak, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Öğrencilerin geleneksel oyunları daha sağlıklı oynayabilmeleri için okul bahçelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerle birlikte bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin de dahil edildiğini kaydetti. YKS için oluşturulacak soru havuzunun Millî Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu ve kazanımları kapsayacağı bilgisinin illerdeki eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını istedi.

Bakan Tekin'in konuşmasının ardından tüm genel müdürler, bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca il milli eğitim müdürleri de illerinde karşılaştıkları sorunları ileterek çözüm noktalarını istişare etti.

Kaynak: Haber Merkezi