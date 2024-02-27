- Siyaset

Tabaroğlu’ndan şehitlik ziyareti

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, 15 yıl önce şehit edilen Hekimhan’ın yetiştirdiği Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve Başkomiser Fethi Akyüz’ün mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Tabaroğlu’ndan şehitlik ziyareti mask
Tabaroğlu’ndan şehitlik ziyareti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, 15 yıl önce şehit edilen Hekimhan’ın yetiştirdiği Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve Başkomiser Fethi Akyüz’ün mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Tabaroğlu’ndan şehitlik ziyareti

25 Şubat 2009 yılında Ankara’da şehit edilen ve memleketi Hekimhan ilçesinde toprağa verilen Polis Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ile 1994 yılında şehit edilen Başkomiser Fethi Akyüz için her yıl kabri başında düzenlenen anma programına bu yılda Özel Harekat Bölge Başkanlığı mensupları ile MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları katıldı.

Tabaroğlu’ndan şehitlik ziyareti

Memet Tabaroğlu yaptığı açıklamada, ”Bu cennet vatan için mücadele eden şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Behçet Oktay ve Fethi Akyüz ömrü boyunca vatan hainlerine karşı mücadele etmiş kahraman vatan evlatlarıdır. Behçet Oktay ve Fethi Akyüz kardeşlerimin hemşerisi olmak benim için onurdur” dedi.

Şehitlerin kabrindeki anma töreni saygı duruşu ve okunan dualarla sona erdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hekimhan Belediye Başkan Adayı, Memet Tabaroğulları, Başkomiser Fethi Akyüz, Behçet Oktay, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

27 Şub 2024 - 15:56 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL