Büyükşehirden çocuklara çeşitli hediyeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitim-öğrenim gören öğrencilere çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Oyuncak dağıtımına ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkıma uğrayan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere akıl oyunlarından ve oyuncaklardan oluşan hediyeler dağıtıldı.

5 BİN AKIL OYUNU VE DİĞER OYUNCAK ÇEŞİTLERİ DAĞITILDI

Öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen oyuncak dağıtımı programında yaklaşık 5 bin akıl oyunu ve diğer oyuncak çeşitleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde gerçekleştirilen oyuncak dağıtımı programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Mehmet Türkmen ve Bülent Yücetaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu ve ilgili şube müdürleri katılım sağladı.

“ÖNCELİĞİNİZ TABİİ Kİ DERS ÇALIŞMAK”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Türkmen, öğrencilerle sohbet ederek, “Önceliğiniz tabii ki ders çalışmak. Ama boş zamanlarınızda da dağıtılan akıl oyunları ve oyuncaklarla oynamayı eğlenmeyi ihmal etmeyin” dedi.

“ZOR GÜNLER ATLATTIĞINIZI BİLİYORUZ”

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu ise, “Ben de Doğanşehir’de okudum. Bu sıralarda sizler gibiydim. Zor günler atlattığınızı biliyoruz. Ama artık o günler geçmişte kaldı. Sizlere küçük birer hediyemiz olacak. Bu oyunlarla bir nebze de olsa kafanızı dağıtacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Yücetaş da, oyuncak dağıtımına ilk olarak Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde başladığını belirterek daha sonra merkezde de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Oyuncak dağıtımı yapılan okullar ise Günedoğru Şehit Erol Özkan İlkokulu, Günedoğru Şehit Kemal Aktay Ortaokulu, Kadılı Şehit Cumali Sancar İlkokulu, Elmalı Ayşe Küçük İlkokulu, Elmalı Ayşe Küçük Ortaokulu, Söğüt İlkokulu, Söğüt Ortaokulu, Kapıdere İlkokulu, Gövdeli İlkokulu, Gövdeli Ortaokulu, Polat Vaiz Şahin İlkokulu, Polat Vaiz Şahin Ortaokulu, Fındık İlkokulu, Fındık Ortaokulu, Ören İlkokulu, Ören Ortaokul Ve Yolkoru Anaokulu oldu.

Kaynak: BÜLTEN