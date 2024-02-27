Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin 5 parti ittifakı ile yüzde 20, yüzde 21 oy aldığını söyledi. Özgür Özel’in yaptığı açıklamalardaki bazı yanlışlıklar dikkat çekti.

GÖKÇE MALATYA’DA YÜZDE 23.23 OY ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara tepkiler gecikmezken, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayı Soner Gökçe’nin Malatya’da yüzde 20-21 değil, yüzde 23,23 oranında oy aldığı görüldü. 31 Mart 2019 seçimleri için yapılan bazı açıklamalarda Gökçe’nin sadece İYİ Parti ile ittifak içerisinde seçimlere katıldığı, İYİ Parti’nin Malatya genelindeki oy oranının ise o dönemde yüzde 1 civarında olduğu belirtildi.

O AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söylemlerine parti içerisinden de bazı tepkiler görülürken,

“5 parti demiş; gerçek değil bu, sadece İYİ Parti ile girildi. Birlik ve bütünlük gerekirken bu kin ve öfke ile mi başarı olacak? Bu zihniyet Sadece benim olsun zihniyeti asla değişmez. Soner Gökçe bu gerçek dışı habere büyük tepki vereceğe benziyor. Malatya ittifakı diyorlar, bu mu barışçıl siyaset? Önce CHP kendi içinde ittifakı, barışı kursun. Malatya’da Cumhuriyet tarihindeki en büyük oy Soner Gökçe’nin aldığı oydur”

gibi ifadeler dikkat çekti.

Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin bu açıklamalara cevap verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.