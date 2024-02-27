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Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

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Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin 5 parti ittifakı ile yüzde 20, yüzde 21 oy aldığını söyledi. Bu açıklamalar bazı kesimler tarafından tepki çekerken Özel’in açıklamalarında ise bazı yanlışlıklar göze çarptı.

Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı mask
Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı
Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin 5 parti ittifakı ile yüzde 20, yüzde 21 oy aldığını söyledi. Özgür Özel’in yaptığı açıklamalardaki bazı yanlışlıklar dikkat çekti.

Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

GÖKÇE MALATYA’DA YÜZDE 23.23 OY ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara tepkiler gecikmezken, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayı Soner Gökçe’nin Malatya’da yüzde 20-21 değil, yüzde 23,23 oranında oy aldığı görüldü. 31 Mart 2019 seçimleri için yapılan bazı açıklamalarda Gökçe’nin sadece İYİ Parti ile ittifak içerisinde seçimlere katıldığı, İYİ Parti’nin Malatya genelindeki oy oranının ise o dönemde yüzde 1 civarında olduğu belirtildi.

Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı
Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

O AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söylemlerine parti içerisinden de bazı tepkiler görülürken,

 “5 parti demiş; gerçek değil bu, sadece İYİ Parti ile girildi. Birlik ve bütünlük gerekirken bu kin ve öfke ile mi başarı olacak? Bu zihniyet Sadece benim olsun zihniyeti asla değişmez. Soner Gökçe bu gerçek dışı habere büyük tepki vereceğe benziyor. Malatya ittifakı diyorlar, bu mu barışçıl siyaset? Önce CHP kendi içinde ittifakı, barışı kursun. Malatya’da Cumhuriyet tarihindeki en büyük oy Soner Gökçe’nin aldığı oydur”

 gibi ifadeler dikkat çekti.

Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin bu açıklamalara cevap verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.

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27 Şub 2024 - 14:20 Malatya- Siyaset

Mahreç  Murat İpekten

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