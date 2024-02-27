Malatya’da kamyonet kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çatyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.B. (37) idaresindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı.
Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.