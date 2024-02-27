Malatya zaman kaybediyor

Deprem bölgesi Malatya’da geçtiğimiz haftalarda deprem konutlarının kura çekilişi ve anahtar teslimi gerçekleştirilirken, verilen konut sayısının yetersiz olması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Depremlerden sonra aradan geçen bir yılda 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim edilirken, bundan sonra depremzedelere her ay kaç konut teslim edileceği ise merakla bekleniyor. Özellikle bu anlamda gözler yerinde dönüşümde. Peki, Malatya’da yerinde dönüşüme ne zaman başlanacak, yerinde dönüşüme verilen destekler yeterli mi?

Yerinde dönüşümle ilgili sıkıntıları Malatya’ya gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye bir dosya halinde sunmayı planlayan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, dosyanın içerisinde neler bulunduğunu BUSABAH Medya’ya anlattı.

Malatya’daki inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Bülbüloğlu, Malatya ölçeğinde şu an rezerv alanında 5-6 bin konut inşaatının devam ettiğini ve bitim aşamasına gelindiğini söyledi.

“RAKAM DÜŞÜK TUTULDU”

“Bu rakam şu anda Malatya'nın ihtiyacının neredeyse yüzde 10’u” diyen Bülbüloğlu,

“Çok ciddi anlamda konut, iş yeri ve yapı stokunun yarısı yıkılmış bir Malatya'da bu rakam çok düşük. Bu rakam yerinde dönüşüm kampanyasından dolayı düşük tutuldu. Yerinde dönüşüm kampanyasıyla birlikte bu sürecin yürütüleceği düşünülerek Malatya'da 5-6 bin konutun ihalesi yapıldı ve sonrasında da yaklaşık 6-7 aydır ihaleye çıkılmıyor. Dolayısıyla insanların konut ihtiyacı da hala devam ediyor. Vatandaş şu anda konteyner kentte yaşamını sürdürmeye devam ediyor ve ne kadar sürdüreceği konusunda da bir belirsizlik söz konusu. Bizim burada asıl problemimiz yerinde dönüşümün çalışmaması. Yerinde dönüşümün işlememesi. Biz bunu hareketlendirecek olan sistemi düzeltmezsek, sistemdeki aksaklıkları gidermezsek vatandaşımızın ihtiyacını karşılama gibi bir durum söz konusu değil. Şu durumda sistemdeki aksaklıkların giderileceği yönünde de bir çalışma maalesef yok. Çevre, Şehircilik Bakanımız geliyor. Tekrar taleplerimizi, sistemdeki sıkıntıları, yapısal sorunları kendisine iletmeye çalışacağız. Daha öncede sorunları defalarca ilettik ama maalesef bir çözüm bulamadık”

şeklinde konuştu.

“BU RAKAMIN EN AZ 2,5 MİLYON TL OLMASI ŞART”

Malatya’ya geldiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanına iletecekleri sorun ve sıkıntıları sıralayan Bülbüloğlu,

“Yerinde dönüşümde maliyetler yeterli değil. Bostanbaşı Mahallesi'nden vatandaş ek para istiyor. 750+750 yetmiyor bugün maliyetler ortada. 150 metrekare bir konutun bugün her şeyi ile beraber 3,5 milyon gibi maliyeti varken 1,5 milyon yetmiyor. TOKİ de yapsa, Emlak Konut da yapsa, yerel müteahhit de yapsa yetmiyor. 1,5 milyonluk rakam yerinde dönüşümü destekleme noktasında çok zayıf. Bu rakamın en az 2,5 milyon TL olması şart. Gerekirse hibe değil kredi miktarının arttırılması lazım. Vatandaş ‘Biz hibe de istemiyoruz, 3 milyon TL kredi verilsin. Biz sadece devlete borçlanalım. Müteahhitte ek para ödemeyelim’ diyorlar. Devletimiz zaten maliyetleri biliyor. Bünyesinde maliyetleri hesaplatabileceği bir sürü mühendisi, mimarı var. Bugün bir köy evi 5 bin 500 liraya, 6 bin liraya veriliyorsa vatandaşın yerindeki konutu bin 500 lira yapması da beklenemez. Bu mantıksız bir durum. Aynı şartların yerinde dönüşümde vatandaşa da sağlamasını istiyoruz. Maddi olarak bu imkânların tanınmasını talep ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“BİZLER HAZIRIZ, VATANDAŞTA YAPTIRMAYA HAZIR”

Bakan Özhaseki’den KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini de talep edeceklerini kaydeden Bülbüloğlu,

“Kentsel dönüşümde konutta KDV oranı yüzde 1. Biz yerinde dönüşümde de KDV oranının yüzde 1 olmasını talep ediyoruz. Vatandaşın orada en azından yüzde 19’luk bir şansı daha olsun. Yüzde 20 ödemesin. Bir de Sayın Bakanımızdan vergi muafiyeti veya harç muafiyeti konusunda bir talebimiz var. Bu taleplerin hepsi vatandaşın kendi evini, mahallesini hızlı bir şekilde dönüştürebilmesi için. Bunlar mevcut günümüz ekonomik şartlarında ve inşaat maliyetlerinde olması gereken talepler ekstra bir talebimiz yok. Bizler hazırız. Vatandaşta yaptırmaya hazır. Ama anlaşma noktasında rakamsal olarak ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Bu dediklerimiz yapılırsa bir yıl içerisinde çok ciddi anlamda yerinde dönüşümde bir atılım gerçekleşecektir”

diye konuştu.

“SÖYLENENLERİN LAFTA KALMAMASI LAZIM”

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala belediyelerin imar ve ruhsat konusunda çekimser davrandıklarına vurgu yapan Bülbüloğlu,

“Herhangi bir işlem yaptırmak için belediyelere gittiğimizde, belediyeler burada risk almak istemiyor. Yeni dönemde gelecek ekibe bu işlerin bırakılması yönünde olumsuz bir hava var. Maalesef yerel seçimin bu döneme denk gelmesi bence Malatya'ya ciddi anlamda zarar verdi. İnşallah şu bir aylık dönemde hızlı bir şekilde geçer ve göreve gelecekler en azından hayırlı olsun ziyaretleri değil de hızlı bir şekilde Malatya'nın imarı için çalışırlar. Her kim gelirse gelsin, hangi parti olursa olsun, hızlı bir şekilde Malatya'nın imarı, inşası, ihyası için hakikaten söylenenlerin lafta kalmaması lazım ve ilk günden itibaren çalışmaların başlanması lazım. Şimdiden seçim öncesinde adayların ekiplerini hazırlamaları ve göreve gelecekmiş gibi çalışmalarını yapmaları lazım ki biz zaten yeterince zaman kaybettik, ekstradan artık Malatya olarak zaman kaybetmek istemiyoruz”

dedi.

Ruhsat ve imarların belediyelerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmesi yönündeki görüşe ilişkinde bir açıklama yapan Bülbüloğlu,

“Çevre ve Şehirciliğin üzerinde zaten ciddi bir yük var. Bununda belediyelerden alınıp Çevre, Şehirciliğe verilmesinin ben sistemin önünü açacağı kanaatinde değilim. Burada çabamız ve gayretimiz belediyelerimizi daha hızlı, daha liyakatli, insanlarla donatıp daha hızlı bir şekilde vatandaşa hizmet götürmek olmalı”

açıklamasında bulunmalı.