Malatya’nın hayvancılık üssü olacak

Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle birlikte Malatya’nın bir hayvancılık üssü olacağını dile getiren ‪Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, üreticilerin maliyetlerinin de yüzde 30 civarında düşeceğini tahmin ettiğini kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi’nde A’dan Z’ye her şeyin olacağına dikkat çeken Taneli, küçük aile işletmelerine de çağrıda bulunarak, 3-5-10 tane veya daha fazla hayvanı olan üreticilerin hayvan sayısını 50’ye tamamlayıp, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yer kurmalarını istedi.

Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından bugün bilgilendirme toplantısı yapılacak. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanlarınca bölgeye yatırım yapacak yatırımcılara hibe programları ve saha çalışmaları hakkında bilgilendirmenin yapılacağı programa tüm üreticileri, yetiştiricileri davet eden ‪Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, BUSABAH Medya’ya konuşarak sanayi bölgesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’ne üreticileri götürüp, bu bölgeyi tanıtacaklarını ifade eden Taneli, bu bölgeye nelerin yapıldığını, bu bölgede neler olacağını, bu bölgenin nasıl işletileceğini üreticilere anlatacaklarını söyledi.

“ÜRETİCİLERİMİZE HER ŞEYİ ANLATACAĞIZ”

Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle Türkiye’nin en büyük hayvancılık sanayi bölgelerinden birisi olacağını belirten Taneli,

“Üreticilerimiz de kafalarına takılan konuları, burada bulunan problemleri de yerinde dile getirecekler. Bütün yetkililer, kamu kurum müdürleri ve STK’lar orada olacaklar. Türkiye genelindeki hayvancılık organize sanayilerinde neler var, bu organize sanayi bölgeleri bulundukları illere nasıl fayda sağladığını ele alacağız ve bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Birlik olarak yetiştiricilerimize, üreticilerimize her şeyi anlatacağız. Tüm üreticilerimizin Yazıhan’a gelmesini bekliyorum. Çünkü Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi önemli bir proje. Hayata geçtiğinde Türkiye’nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden birisi olacak”

dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN PARASI MALATYA’DA KALACAK”

Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle Yazıhan ilçesinin önemli bir hayvancılık üssü olacağına dikkat çeken Taneli,

“Sanayi Bölgesi hayata geçince Malatya için önemli bir hayvancılık rezerv alanı oluşacak. Öte yandan Yazıhan ilçemizde üretilen mısır, arpa, silaj ve diğer hububatlardan üreticilerimiz faydalanacak. Üreticilerimizin en büyük giderini bunlar oluşturuyor. Hayvancılıkla birlikte bu tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanlar da genişleyecek. Çiftçilerimiz elde ettikleri tarım ürünlerini Hayvancılık Sanayi Bölgesine satacaklar ve dolayısıyla da önemli gelirler elde edecekler. Yani kazan kazan olacak. Üreticilerimiz hayvanlarına yetireceği bu tarım ürünlerini çevre illerden getirmeyecekler ve paraları yine Malatya’da kalacak”

ifadelerini kullandı.

“BU ARZ TALEP MESELESİ”

Organize Sanayi Bölgesi tamamlandıktan sonra et, süt fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Taneli,

“Girdi maliyetleri düştüğü zaman bu bir domino etkisi yapar ve dolayısıyla et fiyatları da düşer. Bu Sanayi Bölgesi hayata geçtiğinde maliyetlerin yüzde 30 civarında düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu arz ve talep meselesi”

dedi.

“KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ FAZLAYDI”

“Malatya’nın kırsal bölgeleri eskiden neredeyse bir besicilik merkeziydi” diyen Taneli,

“Küçük aile işletmeleri fazlaydı. Ama maalesef bazı politikalardan veya Malatya’nın büyükşehir olması nedeniyle insanlarımız bu işi bırakmak zorunda kaldılar. Bizim ise asıl hedefimiz Malatya’nın bazı bölgelerine sıkışıp kalan, her gün ahırını kaldırması için tebligat giden küçük aile işletmelerini de bu sanayi bölgesine taşımak. 3-5-10 tane veya daha fazla hayvanı olan üreticilerimizin bu sayıyı 50’ye tamamlamasını ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yer kurmasını istiyoruz. Kendisinin gücü yetmezse bile çevresinde bulunan besilerle birleşip bu sayıyı 50’ye tamamlayabilirler. Burada güvenlikten tutun veteriner hekimlerine kadar her şey olacak. Çok sayıda besici şehir merkezindeki yerlerini kapatıp, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesine gelecekler”

söylemini kullandı.