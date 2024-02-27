- Ekonomi

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

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Geçen yıla kıyasla bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da havalar çok soğumadı. İklim değişikliği ile birlikte bu yıl sadece bir kez kar yağışı alan Malatya’da şu sıralar havalar ise sanki bahar mevsimindeymişiz gibi. Peki, bu yıl ılıman havalar kış tekstilini nasıl etkiledi? Kışlık tekstil ürünü satan esnaflar BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu mask
Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu
Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu
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Bu yıl hiç satış yapamadıklarını belirten Ali Karababa isimli giyim esnafı, kışlık ürünlerin ellerinde kaldığını söyledi. Karababa, “Şu an maliyetinden aşağı satıyoruz, paraya çevirelim diyoruz yine satamıyoruz” dedi.

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

Deprem bölgesi Malatya’da esnafların sorun ve sıkıntıları bir türlü bitmek bilmiyor. Bu yıl kışın, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeni ile mont ve kabanlar satılmadı, ürünler esnafın elinde kaldı. 

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

“MALİYETİNDEN AŞAĞI SATIYORUZ”

Kışın sıcak geçmesi ve deprem bölgesinde olduklarından dolayı bu yıl hiç iş yapamadıklarını söyleyen Ali Karababa isimli giyim esnafı,

“Bu yıl çok sıkıntılar çektik. 7 yıldır giyim sektöründe faaliyet gösteriyorum. Bu yıl hem depremlerden dolayı hem de sıcak geçen havalar nedeni ile satışlar çok az oldu. Buna karşı herhangi bir destekte alamadık. Yerimiz daha önce Mısır Çarşısı’ndaydı. 7 senedir giyim üzerine uğraşıyoruz. Eski yerimizde işlerimiz iyiydi. Önce pandemi vurdu, pandemi döneminde dükkânları kapattılar. Sonra da işte deprem vurdu.  Bu yıl hiç satış olmadı. Ürünlerimiz hep elimizde kaldı. Şu an maliyetinden aşağı satıyoruz, paraya çevirelim diyoruz yine satamıyoruz. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen hiç destek almadım KOSGEB’e yazıldım halen daha değerlendirme aşamada deniliyor. Yetkililerden talebimiz Malatya’ya sahip çıksınlar”

 şeklinde konuştu.

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

“TİCARET DÖNMÜYOR”

Yaklaşık 60 yıldır tekstil işi ile uğraştıklarını kaydeden Batuhan Merdivenli isimli esnaf ise,

“Malatya’da esnaf yaklaşık bir yıldır çok mağdur durumda. Satışlar bayağı düşük, depremden dolayı yerimiz yıkılınca konteynerde faaliyet göstermeye başladık, satışlar yüzde 70 oranında düştü. Tabi bunda kışın havaların sıcak geçmesi de etkili oldu. Müşterimiz biliyor. Ticaret dönmüyor. Bizim köklü bir geçmişimiz var 60 yıldır tekstil işi ile uğraşıyoruz, köklü bir firma olduğumuz müşteri potansiyelimiz var ama onun dışında satışlar çok düşük”

ifadelerine yer verdi.

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu
Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

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27 Şub 2024 - 12:08 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Murat İpekten

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