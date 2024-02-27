27 Şub 2024 - 12:08 - Ekonomi

Sıcak havalar kış tekstilini de vurdu

Geçen yıla kıyasla bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da havalar çok soğumadı. İklim değişikliği ile birlikte bu yıl sadece bir kez kar yağışı alan Malatya’da şu sıralar havalar ise sanki bahar mevsimindeymişiz gibi. Peki, bu yıl ılıman havalar kış tekstilini nasıl etkiledi? Kışlık tekstil ürünü satan esnaflar BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.