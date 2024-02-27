27 Şub 2024 - 12:04 - Gündem

Sivas dikkat! Saatler sürecek!

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.