Mardin ve Şırnak için uyarı yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yayla, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Sultanköy, Yayla, Yüce, Elmabahçe, Bağlıca, Yaylacık, Aran, Yayla, Gürağaç, Yaylabaşı, Pınardere, Durusu, Köprülü, Kaplan, Yeşilalan, Safa, Akıncı, Yukarıaydınlı, Alakuş, Çukuryurt bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, Bahçelievler, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Kaynarca, Tıraşlı, Küplüce, Kayapınar, Bozhöyük bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gündoğan, Üçkuyu, Sakızlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet, Seyitler, Bahçelievler, Gölcük bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Eskihisar, Kantar, Tepeüstü, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Tepealtı, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Kocakuyu, Tavuklu, Kömürlü, Kayagöze, Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Çatalyurt, Duygulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı, Yeşilyova, Küçükçay, Özelli, Ödül, Gündoğdu, Kılaban bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk (Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Yeni (Merkez), Bahçelievler (Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Köprübaşı, Ortaköy, Cumhuriyet (Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.