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Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! mask
Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!
Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!
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AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesinde Bulunan GES Tesislerine,

29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Hacıhalil Köyü’ne,

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Gölbaşı yolu üzeri aboneler, Hacıhalil köy yolu üzeri aboneler, Buğday ve Bakliyatçılar sitesi ile özel trafolu müşterilere,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Külafhöyük, Yayladamı, Akhisar, Doyran, Çamgazi, Kızılhöyük, Örümce Köyleri ile Özel trafolu abonelere,

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 1432, 1433, 1418, 17 nolu sokaklar ile Varlık Mahallesi Kubilay Caddesi, TOKİ konutları, 1505, 1523, 1522, 1520, 1519, 1517, 1516, 1514, 1513, 1510, 1506, 1504, 1507, 1508, 1509 nolu sokaklar ile Açık cezaevi, İl Jandarma Komutanlığı bölgelerine,

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2196, 2189, 2194, 2197, 21101, 21102, 2199, 21103, 2124, 2188 Nolu sokaklar ile Hısnı Mansur Caddesi, Yeşilyurt Caddesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 21120, 21113, 21115, 21117, 21119, 21111, 21110, 21109, 21108, 21105, 21122 nolu sokaklar ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Şub 2024 - 11:50 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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