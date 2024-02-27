Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine!

AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesinde Bulunan GES Tesislerine,
29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:
“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Hacıhalil Köyü’ne,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Gölbaşı yolu üzeri aboneler, Hacıhalil köy yolu üzeri aboneler, Buğday ve Bakliyatçılar sitesi ile özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Külafhöyük, Yayladamı, Akhisar, Doyran, Çamgazi, Kızılhöyük, Örümce Köyleri ile Özel trafolu abonelere,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 1432, 1433, 1418, 17 nolu sokaklar ile Varlık Mahallesi Kubilay Caddesi, TOKİ konutları, 1505, 1523, 1522, 1520, 1519, 1517, 1516, 1514, 1513, 1510, 1506, 1504, 1507, 1508, 1509 nolu sokaklar ile Açık cezaevi, İl Jandarma Komutanlığı bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2196, 2189, 2194, 2197, 21101, 21102, 2199, 21103, 2124, 2188 Nolu sokaklar ile Hısnı Mansur Caddesi, Yeşilyurt Caddesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 21120, 21113, 21115, 21117, 21119, 21111, 21110, 21109, 21108, 21105, 21122 nolu sokaklar ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.