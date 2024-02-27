Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Yıldıztepe Beldesi; Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Köyü; Küme 1 Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahacılı, Bahçecik, Küçükkömarmut mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp, Çevril mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 10.30 ila 16.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükkömarmut, Karahacılı, mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar / Melikgazi ilçesine bağlı Aşağı, Akdam, Hisarcık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.