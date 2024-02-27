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Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi mask
Niğde ve Kayseri için uyarı geldi
Niğde ve Kayseri için uyarı geldi
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

“Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Yıldıztepe Beldesi; Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Köyü; Küme 1 Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahacılı, Bahçecik, Küçükkömarmut mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp, Çevril mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 10.30 ila 16.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükkömarmut, Karahacılı, mahallelerine,

Niğde ve Kayseri için uyarı geldi

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar / Melikgazi ilçesine bağlı Aşağı, Akdam, Hisarcık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Şub 2024 - 11:48 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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