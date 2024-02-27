27 Şub 2024 - 11:18 - Ekonomi

Malatya’da sorunlar ardı ardını kesmiyor! Bir isyan haberi daha

Mazot başta olmak üzere araç yedek parçaları ve sanayideki usta parasının çok yükseldiğine dikkat çeken Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apaçık, servisçiler olarak zor durumda olduklarını dile getirdi. Serbest piyasanın kontrol altına alınmasını isteyen Apaçık, “Serbest piyasa düzeltilmediği sürece bu problemler devam eder. Eğer böyle olursa servisçiler olarak iş yapamaz ve araçlarımızı çalıştıramayacak duruma geleceğiz” dedi.