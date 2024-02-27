Malatya’da sorunlar ardı ardını kesmiyor! Bir isyan haberi daha

Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apaçık, Malatyalı servisçi esnaflarının içinde bulunduğu durumu anlattı. Mazot, yedek parça, sanayi giderleri nedeniyle servisçilerin zor günler geçirdiğini ifade eden Apaçık, BUSABAH Medya’ya konuşarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Servisçi esnaflarının isyan etmek yerine susmayı tercih ettiğini dile getiren Apaçık, servisçilerin deprem felaketinden dolayı ders çıkartılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
“YEDEK PARÇASI YÜZDE BİNİN ÜZERİNDE FARK GÖRDÜ”
Sorunun sadece mazot olmadığını ifade eden Apaçık,
“Depremlerden önce sıkıntılarından dolayı kontak kapatmayı amaçlıyorduk. Şimdilerde mazot fiyatı çok yükseldi. Sadece sorunumuz mazot değil, en büyük sıkıntımız sanayi ve yedek parçanın çok pahalı olması. Şu anda araçlarımızın yedek parçası yüzde binin üzerinde fark gördü. Geçen yıl 100 liraya aldığımız parçanın şu andaki fiyatı bin lira. Geçen yıl bizden 100 liraya işçilik parası alan usta şimdi 900 TL işçilik istiyor. Mazot da pahalı ama onun resmi bir fiyatı var. Resmi açıklamanın dışında mazota zam verilmiyor. Fakat bizi daha çok etkileyen ustaların işçilik parası, yedek parçaların fiyatları çok aşırı yükselmesi. Bizleri en çok yıpratan sorun bu”
şeklinde konuştu.
“ŞU ANDA SERVİS, TOPLU TAŞIMADAN DAHA UCUZ”
“Servis ücretlerine 15 tatilden sonra bir zam yapıldı. Bu tarifeyi meslektaşlarımız uyguladı” diyen Apaçık, sözlerine şöyle devam etti:
“Aynı zamanda belediyenin de açıkladığı bir fiyat var. Ancak belediyenin açıkladığı fiyatla arkadaşlarımız para kazanamıyorlar ve üstelik artık veliler de servis ücretlerini veremiyor. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte zamlar yapılıyor. Asgari ücretliye yüzde 40-50 zam yapılıyor, ertesi günlerde asgari ücretlilerin cebinden yüzde 100 para çıkıyor. Her geçen gün asgari ücret alan vatandaşlar eriyip, gidiyor. Bu durumdan da en çok etkilenen biziz. Çünkü taşıdığımız çocukların yüzde 80’ninin ailesi asgari ücretle çalışıyor. Şu anda toplu taşıma araçların ulaşım ücretlerine bakıldığı zaman en ucuz çalışanının servisçilerin olduğunu görüyorum. Toplu taşıma ücreti şu anda 10 TL. Bir çocuk günde ortalama 2 defa toplu taşıma aracına binse 40 TL. Burada çektiği çileyi de saymıyorum. 22 günü 40 lirayla çarpsanız 900 lira tutuyor. Şu anda servis, toplu taşımadan daha ucuz.”
“FİYATLARIN STANDARTLAŞMASI LAZIM”
Sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirten Apaçık,
“Depremlerden dolayı dağıldık. Yerlerimiz çok dağınık. Bu probleme çare bulunamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konteyner kentlerde kalan çocuklar için bir esneklik yaptı. Eğer bu esneklik olmasaydı Malatya’da taşıma konusunda çok büyük sorunlar yaşlanacaktı. Bizim sorunlarımızın giderilmesi gerekiyor. Bu da sadece mazottan ibaret değil. Bu fiyat artışlarının önüne geçilmesi için bence tıpkı ekmek ve fiyatı sabit diğer ürünler gibi fiyatların sabitlenmesi gerekiyor. Fiyatların standartlaşması lazım. En azından herkes kendi başına hareket edip de zam yapmaz. Dün 10 liraya aldığım balataya yarın 12 lira vermek zorunda kalmam, hiçbir şeye zam gelmeden bu zammın neden yapıldığını sorduğumuzda ise ‘İşine geliyorsa al işine gelmiyorsa alma’ cevabına artık duymam. Şu anda toplu yıpratan en büyük neden serbest piyasa. Serbest piyasa düzeltilmediği sürece bu problemler devam eder”
diye konuştu.
“BÜYÜK ZAMLAR GELECEĞİ SÖYLENİYOR”
Sezonu sorunsuz kapatmak istediklerini kaydeden Apaçık,
“Aldığımız duyuma göre 31 Mart’tan sonra çok mazot ve yedek parçalara büyük zamlar geleceğini söylüyorlar. İnşallah böyle olmaz. Hatta bu süreç içerisinde parçacılar bile parça tedariki edemediklerini söylüyorlar. Eğer böyle olursa servisçiler olarak iş yapamaz ve araçlarımızı çalıştıramayacak duruma geleceğiz. Umarım böyle olmaz. Çünkü servisçiler dışında taşıdığımız çocuklar ve aileler de mağdur olur. Bu sezonu sorunsuz kapatmak istiyoruz”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.