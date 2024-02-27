Dikkat! Adana’da 5 Mersin’de 7 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere, Gökbuket, Kozan, Veliefendi Çifliği, Yeniyerleşim, 10552, Çelikler, Gümürdülü, Gümüşdere, Hakkıbeyli, Kaşobası, Ustahasanlar, Kadirin Çiftliği, Sarıçam, Yağızlar, 7007, Körkuyu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı 85303, 85305, 85307, 85309, 85311, 85313, 85315, 85317, 85319, 85321, 85323, 85325, 85327, 85329, 85395, 85397 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Ağcaören, Acarmantaş Merkez, Acarmantaş Pürenlik, Ağlıdere, Bilallar, Mantaş, Pınargözü, Mezarlık, Eminni, Eski Bucak, Karayanıklı, Eski Yerleşim, Kara Veliler, Yeni Yerleşim, Ağcaören, Yeni, Haliller, Ilıca Merkez, Ilıca Yeni, Kösalılar, Sırt, Tepe/1, Yusuflar, Yol Boyu, Kara Veliler, Eski Yerleşim bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevki, 10540, 10542, 10544, 10546, Gümürdülü, Gümüşdere, Gökbuket, Kozan, Veliefendi Çifliği, Yeniyerleşim, 10552, Çelikler, Gümürdülü, Gümüşdere, Hakkıbeyli, Kaşobası, Ustahasanlar, Kadirin Çiftliği, Sarıçam, Yağızlar, 18041, 8026, 8047, 8049, 8050, 8051, 8056, 8057, 8058, 8059, 8061, 8063, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8100, 8103, 8134, 8145, 8146, 8147, 8148, 8150, 8168, 8169, 8177, 8180, 8182, 8184, 8185, 8186, 8189, Akkuyu, Severoglu Villaları, 1521, 1620, 1696, 1705, 1706, 1708, 1709, 1713, 1716, 1718, 1730, 1731, 18050., 1868, 2053, Hekimköy, 18033, 18044, 18045, 18046, 18051, 18052, 18054, 18061, 18066, 8031, Profösörler Sitesi bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4082, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4165, Hacı Sabancı, Kışla, Orhan Kemal bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar, Akçakocalı Merkez, Aşık Veysel, Talimgah, Fevzi Çakmak_2, Kargılı Koyak, 38301, Göz Taşı, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, İnler, Mustafa Kemal, Belen, Beylice, Cin, Keşbükü, Çakırlı, Çavdarlı, Çiriştepe, Dedeler Merkez, Killik Mevki, Dorak, Kaklıktaşı, Karadiken, Kerimler, Meşelik Merkez, Keşbükü., Pirömerli, Candere, Sarıkoyak, Sarıveli, Sayköy, Sucular Merkez, Gökbören, Şükraniye, Takbaş Merkez, Kartaltepe, Taşkuyu, Tepeköy, Tepetaşpınar, Topaklı, Ulaş bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Halide Edip Adıvar, 29 Ekim, 702, Hacı Latif, Fahri Görgülü, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kıbrıs, 427 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Yavuz Selim, Uçar, Tehneldere, Akdam, Ziya Gökalp, Vatan, Kamaş, Şeker, Kıbrıs/1, Tehneldere, Kıbrıs bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çamyayla ilçesine bağlı Akçakocalı Merkez, Aşık Veysel, Talimgah, Fevzi Çakmak_2, Kargılı Koyak, 38301, Göz Taşı, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, İnler, Mustafa Kemal, Belen, Beylice, Cin, Keşbükü, Çakırlı, Çavdarlı, Çiriştepe, Dedeler Merkez, Killik Mevki, Dorak, Kaklıktaşı, Karadiken, Kerimler, Meşelik Merkez, Keşbükü., Pirömerli, Candere, Sarıkoyak, Sarıveli, Sayköy, Sucular Merkez, Gökbören, Şükraniye, Takbaş Merkez, Kartaltepe, Taşkuyu, Tepeköy, Tepetaşpınar, Topaklı, Ulaş, Merkez/Korucak, Merkez/Darıpınarı, Kıyrak Beleni, Gücük, Cami, Darıpınarı bölgelerine,
Yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 610, 714, 601, 713, 2, 701, 715, Bozkoyak, 603, 609, 707, 704, 604, 712, 608, Karahıdırlı, 802, 703, 602, 711, 710, 709, 612, İstiklal_3, 605, 705, 211_1, 706, 611, Şehit Bayram Dere (Yeşildere), Güney, 606, Şehit Bayram Dere, Yayla, Yayla (Yeşildere), 708, 607, Şehit Hayati Bilgin, Yayla (Kale), Dayaklı, Eski Ören, Demirönem 2, Kuğu, 2.Kanal, 1025, Bozkurt 1, Güzeloluk, Mustafa Aksay, 1026, Sazbaşı, Kalleler, Fevzi Çakmak_1, 7001, Pelit, Kozalık, Gökçen, Uygunlar_1, Kılıçlar, Cezaevi, Bozkurt 2, 7002, Kuyubeleni, 6010, 6007, 6006, 6008, 6009, 6004, Kuran Kursu, Yavuz Sultan Selim, 302, Demirler, 203 (Yeni), 307_1, 306, 308 bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Karaçoban, Merkez_12, Yarıkpınar, Demırışık Merkez Sokak, Koç Yatağı, Mihrican, Atatürk, Apsun Güzlesi, 468, 471, Cıncık, 457, 458, 466, 467, 474, 475, 481, 451, 452, 453, 456, 460, 461, 1_1, Çınarlı, 6, Okulyolu, 9_1, Sivritaş, 3_1, 7, 5, 8_1, 4, 2, 19, 24, 14, 18_1, 23, 12, 11, 22, Gölpınar, 10, 13, 16_1, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, Çağılpınar Çatak, Kıllıpınar, Kocayer Merkez Sokak, Fakılar, Çevlik Güzlesi, Sayönü, Burunsus, Kayrak Bucak, Sarılar Merkez Sokak, Gözle, Zeybekler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Köşk Mevki, Kozlar, İşemik, Kaymeri, Kumru Mevkii, Kozlar, İşemik, Kaymeri, Kumru Mevkii, Köşk Mevki, Kozlar, İşemik, Kaymeri, Kumru Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.