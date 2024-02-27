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Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat mask
Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat
Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Gökçe, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık, Seyrantepe, Kepezli, Tuzluca, Akdiken, Bulutlu, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Gözcü, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık bölgelerine,

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Özveren bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı İnceler, Yaylak, Binekli, Kabacık, Narsait, İkizköy, Sızan, Köseşahin, Küpeli, Gözenek, Şıhlar, Norçin, Sığırcık, Hacılar, Şanlıavşar, Kılıçören, Gerdek, Zivanlı, Budaklı, Akmağara, Kındırali, Sağırlı, Göynik, Koçveran, Koçhisar, Uzunburç, İncirli, Türkmenören, Kızlar, Dutluk, Kargılı, Söğütlü, Maşuk bölgelerine,

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Tekinler, Düzova bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi, Köksüren, Batıkent, Şahinler, Akabe, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Bakırtaş, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara bölgelerine,

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Günbalı, Apalı, Keserdede, Anaz, Kısas, Emirler, Kahraman, Mamuca, Dağeteği, Gülveren, Umut, Çekçek, Çukurdoruç, Güçlü, Karsıyaka, Örencik, Osmanbey, Derman, Nokta, Göktepe, Akçalı, Kepirli, Güzelyurt, Ulubağ, Karsıyaka, Akpınar, Karsıyaka, Şeyhçoban, Ulubağ, Oğulbey bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kavalık, Aydınlı, Güluşağı, Yeşerdi, Kovancı, Üçkuyu, Gölebakan, Mantarlı, Arınık, Doğrular, Buğur, Kuskunlu, Arpalı, Aşağık

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

amış, Ustahasan, Balkı, Yuvacalı, Alpı, Özbaş, Göktepe, Bahçecik, Akçaören, Barğaç, Kadıkent, Ağveren, Karaburç, Korgun bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır, Narlıkuyu, Akbayır, Ali Baba bölgelerine,

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Sabancı, Yolyazı, Sarıdam, Aşağıkaracaören, Kıvançlı, Oyuktaş, Nohut, Turna, Canpolat, Gözeli, Yukarıdilimli, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Çatlı, Çağa, Damlıca, Endarlı, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca bölgelerine,

Yarın 08.43-16.23 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Taşlıkuyu, Binatlı, Taşlıkuyu, Kesmecik, Fıstıklı, Karaca, Harmanalan, Yumurtalık, Balaban, Yaylatepe, Uysallı, Günebakan, Küçükova, Yönlü, Cumhuriyet, İzci, Yalınca, Yatırtepe bölgelerine,

Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Hürriyet, Kurtulmuş, Eşkin, Büyükmutlu, Ulaklı, Sözeri, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Gömülü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Şub 2024 - 10:35 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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