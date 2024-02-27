Şanlıurfa’da yaşayanlar yarın dikkat

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Gökçe, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık, Seyrantepe, Kepezli, Tuzluca, Akdiken, Bulutlu, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Gözcü, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Özveren bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı İnceler, Yaylak, Binekli, Kabacık, Narsait, İkizköy, Sızan, Köseşahin, Küpeli, Gözenek, Şıhlar, Norçin, Sığırcık, Hacılar, Şanlıavşar, Kılıçören, Gerdek, Zivanlı, Budaklı, Akmağara, Kındırali, Sağırlı, Göynik, Koçveran, Koçhisar, Uzunburç, İncirli, Türkmenören, Kızlar, Dutluk, Kargılı, Söğütlü, Maşuk bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Tekinler, Düzova bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi, Köksüren, Batıkent, Şahinler, Akabe, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Bakırtaş, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Günbalı, Apalı, Keserdede, Anaz, Kısas, Emirler, Kahraman, Mamuca, Dağeteği, Gülveren, Umut, Çekçek, Çukurdoruç, Güçlü, Karsıyaka, Örencik, Osmanbey, Derman, Nokta, Göktepe, Akçalı, Kepirli, Güzelyurt, Ulubağ, Karsıyaka, Akpınar, Karsıyaka, Şeyhçoban, Ulubağ, Oğulbey bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kavalık, Aydınlı, Güluşağı, Yeşerdi, Kovancı, Üçkuyu, Gölebakan, Mantarlı, Arınık, Doğrular, Buğur, Kuskunlu, Arpalı, Aşağık
amış, Ustahasan, Balkı, Yuvacalı, Alpı, Özbaş, Göktepe, Bahçecik, Akçaören, Barğaç, Kadıkent, Ağveren, Karaburç, Korgun bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır, Narlıkuyu, Akbayır, Ali Baba bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Sabancı, Yolyazı, Sarıdam, Aşağıkaracaören, Kıvançlı, Oyuktaş, Nohut, Turna, Canpolat, Gözeli, Yukarıdilimli, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Çatlı, Çağa, Damlıca, Endarlı, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 08.43-16.23 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Taşlıkuyu, Binatlı, Taşlıkuyu, Kesmecik, Fıstıklı, Karaca, Harmanalan, Yumurtalık, Balaban, Yaylatepe, Uysallı, Günebakan, Küçükova, Yönlü, Cumhuriyet, İzci, Yalınca, Yatırtepe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Hürriyet, Kurtulmuş, Eşkin, Büyükmutlu, Ulaklı, Sözeri, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Gömülü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.