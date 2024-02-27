20 yılı aşkın süredir Malatya’nın tüm sorunlarının çözümü adına birçok çalışma yaptığını belirten Prof. Dr. Gezer, Darende üzerine de çok sayıda çalışmalarının olduğunu söyledi. Darende ilçesinin tarım ve turizm bakımından potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Gezer,

“Özellikle kayısı üretiminde Darende’miz Türkiye’de en fazla üretim yapan ikinci ilçemiz. Aynı zamanda dünyada da ikinci ilçe. Bu nedenle Darende’mizin ciddi bir tarım potansiyeli bulunuyor. Bunun yanı sıra yine turizm, hayvancılık, sanayi gibi potansiyellerinin de ortaya çıkarılarak Türkiye'deki ilçeler arasında üst sıralara çıkması gerektiğini söylemek istiyorum”

dedi.

“31 MART’TA BİZ KAZANACAĞIZ DARENDE KAZANACAK MALATYA KAZANACAK”

31 Mart akşamı halkın teveccühü ile yetki aldıklarında Malatya tarihinin yakın zamanda gördüğü en büyük kalkınma seferberliğini başlayacaklarını da ifade eden Prof. Dr. Gezer,

“Hem Darende’mizi hem de Malatya’mızı hep birlikte çok daha ileriye taşıyacağız. Tarihi, kültürel ve coğrafi güzellikleriyle öne çıkan, bu yönüyle büyük bir potansiyele sahip olan ama son yıllarda gittikçe gerileyen Darende ilçemizin sorunlarını çözmek ve daha ileriye taşımak için yol haritamız ve projelerimiz hazır. Darende’yi ülkemizin müstesna ilçelerinden biri haline getirmeye kararlıyız. Sosyal Konut Projeleri, Tarımsal Sanayi Projeleri, Sulama projeleri, Kooperatifçilik projeleri, Ticaret Merkezi Projesi, Mahalle sosyal yaşam merkezleri, İlçe sosyal yaşam merkezi, İlçe kent parkı, Su sporları projesi, Ekoturizm projeleri, Darende Ortak Akıl Platformu ve diğerleri. 31 Mart’ta biz kazanacağız. Darende kazanacak, Malatya kazanacak”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN