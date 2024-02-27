- Gündem

Batman ve Tunceli yarın dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli yarın dikkat mask
Batman ve Tunceli yarın dikkat
Batman ve Tunceli yarın dikkat
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman ve Tunceli yarın dikkat

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü, Kelhasan, Tekevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Binöni Mezra bölgelerine,

Batman ve Tunceli yarın dikkat

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Mercan, Hasköy, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Yeşilköy, Golazeng bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Batman ve Tunceli yarın dikkat

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Işıkveren, Yazıhan, Yakacık, Gedikli, Tepecik, Samanlı, Çay Kenarı, Bağdu, Kobin bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine Belde, Bahçelievler, Gap, Kültür, Pınarbaşı, Binatlı, Bayındır, Çevrimova, Çamlıtepe, Korik, Akça, Güneykent, Seyitler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Tunceli yarın dikkat

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi, İstiklal Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Sökücek Köyü, Ortaharman Köyü, Aydınlık Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman ve Tunceli yarın dikkat
 

# batman elektrik kesintisi, tunceli elektrik kesintisi, Elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

27 Şub 2024 - 10:23 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL