Batman ve Tunceli yarın dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü, Kelhasan, Tekevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Binöni Mezra bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Mercan, Hasköy, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Yeşilköy, Golazeng bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Işıkveren, Yazıhan, Yakacık, Gedikli, Tepecik, Samanlı, Çay Kenarı, Bağdu, Kobin bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine Belde, Bahçelievler, Gap, Kültür, Pınarbaşı, Binatlı, Bayındır, Çevrimova, Çamlıtepe, Korik, Akça, Güneykent, Seyitler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi, İstiklal Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Sökücek Köyü, Ortaharman Köyü, Aydınlık Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.