Elazığ ve Bingöl yarın dikkat!

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.30-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii, Hanevleri Köyü, Gölardı Köyü Seringölsitesi, Bahçedere Köyü, Durmuştepe Köyü Karagülle Mezra, Gölardı Köyü Gölardı(Merkez) Mevkii, Kumyazı Köyü Tuzluca Mezra, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, Örtülü Köyü, Gezin Köyü Merkez Mevkii, Örtülü Köyü Dere Mezra, Işıktepe Köyü Karataş Mezra, Akboğa Köyü, Işıktepe Köyü, Cumhuriyetçi Köyü Haraba Mezra, Gölardı Köyü Hacıali Mezra, Cumhuriyetçi Köyü, Gölardı Köyü Tepebaşısitesi, Yıldızhan Köyü, Gölardı Köyü Alamutsitesi, Yenibahçe Köyü, Gölardı Köyü Gölardısitesi-1, Başkaynak Köyü, Gölardı Köyü Gölardısitesi-2, Elmasuyu Köyü, Gölardı Köyü Sevsak, Kavak Köyü Kavak Küçük Bilal Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Kavak Köyü Kavak Gazi Ercan Mezra, Kızıltepe Köyü İstasyon Mezra, Kavak Köyü Kavak Kara Ali Mezra, Kızıltepe Köyü, Kavak Köyü, Çitliköy Köyü Acıbadem Mevkii, Durmuştepe Köyü Güvendik Mezra, Günay Köyü, Naldöken Köyü Yeni Mezra, Küçükova Köyü, Durmuştepe Köyü Sinan Mezra, Kızıltepe Köyü Köy Sokağı Mevkii, Altıntarla Köyü, Yeşilova Köyü, Akbuğday Köyü Elbistan Mezra, Yoncapınar Köyü Şehoğlu Mezra, Topaluşağı Köyü, Yoncapınar Köyü, Akbuğday Köyü, Tepecik Köyü, Dutpınar Köyü, Plajköy Köyü, Dutpınar Köyü Bakaçak Mezra, Hatunköy Köyü, Dutpınar Köyü Bağarası Mezra, Cumhuriyetçi Köyü Kirazlı Mezra, Çayırköy Köyü Aşağı Meydancık Mezra, Kartaldere Köyü, Çakıroğlu Köyü, Yoncapınar Köyü Tecer Mezra, Çakıroğlu Köyü Mollalar Mezra, Kartaldere Köyü Ziyaret Evleri Mezra, Polatköy Köyü, Polatköy Köyü Tepe Mezra, Alaattinköy Köyü, Üçlerce Köyü, Naldöken Köyü Akburç Mezra, Naldöken Köyü Güzelevler Mevkii, Çalkaya Köyü Osman Çayır Mezra, Çalkaya Köyü, Koçkonağı Köyü, Naldöken Köyü Kutuşağı Mezra, Naldöken Köyü, Çalkaya Köyü Zuğur Evleri Mezra, Naldöken Köyü Bahçe Mezra, Eğrikavak Köyü, Çakıroğlu Köyü Tellolar Mezra, Naldöken Köyü Sarıyer Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe Köyü Kumlu Mezra, Demirlibahçe Köyü, Günbağı Köyü Günbağı, Bulutlu Köyü Bulutlu, Bulutlu Köyü Sarıyumak Mevkii, Karaali Köyü, Sütlüce Köyü, Karagedik Köyü Kasuşağı Mezra, Kayabeyli Köyü Belhan Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pirinççi Köyü Pirinçci, Koruköy Köyü Ortahan Mezra, Dallıca Köyü Konak Mezra, Konak Mahallesi, Fatmalı Köyü Fatmalı, Fatmalı Köyü Beşevler Mezra, Muratcık Köyü Merkez Mevkii, Aslankaşı Köyü Arkulu Mezra, Baraj Mahallesi, Meşeli Köyü Han, Yenikonak Köyü Yenikonak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Dilektepe Köyü, Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kırık Köyü, Sülünkaş Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.