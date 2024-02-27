Diyarbakır için uyarı yapıldı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Kabahıdır, Kılıçkaya, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Dicle, Makam Dağı, Şirinevler, Yeşilköy, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Türkmenhacı, Karapınar, Aralık, Kooperatif, Dumlupınar, Kurtuluş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Başarı, Kırmatepe, Karacaviran, Baykal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Uzunbahçe, Boğazören, Kuyuluhöyük, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Halkapınar, Bayırkonağı, Düğrük, Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Eski, Yeni, Akçomak, Gürses, Şükürlü, Fatih, Beşpınar, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kaygısız, Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Anıl, Belen, Dereli, Başköy, Abacılar, Çukurköy, Kuyular, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Sarıçanak, Terdöken, Kırmataş, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak, Karaorman, Yayık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Abalı, Şenlik, Birlik, Ergin bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yenişehir, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Camii, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğanlı, Büyükakören, Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.