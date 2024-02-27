- Sağlık

27 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aksu Eczanesi Battalgazi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık

Ezgi Eczanesi Battalgazi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:60/B, Eski Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Nur Eczanesi Battalgazi

Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, Çöşnük Kavşağı, No:60/B

24 saat açık

Hekimoğlu Eczanesi Yeşilyurt

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı

24 saat açık

Taşkın Eczanesi Yeşilyurt

Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No:107

24 saat açık”

 

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27 Şub 2024 - 10:14 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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