27 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
27 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Aksu Eczanesi Battalgazi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık
Ezgi Eczanesi Battalgazi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:60/B, Eski Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Nur Eczanesi Battalgazi
Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, Çöşnük Kavşağı, No:60/B
24 saat açık
Hekimoğlu Eczanesi Yeşilyurt
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı
24 saat açık
Taşkın Eczanesi Yeşilyurt
Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No:107
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.