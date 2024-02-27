Malatya’da 4 ilçe etkilenecek

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Cumhuriyet, Yeni, Oluklu, Gözene, Kırlangıç, İkizce, Işıklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Altunlu, Gölpınar, Sahilköy, Kömekavak, Dedeköy, Karapınar, Aydınlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Suçatı, Polatdere, Kelhalil, Kırkpınar, Günedoğru, Yuvalı, Altıntop, Eskiköy, Kadılı, Söğüt, Karaterzi, Polat, Çığlık, Savaklı, , Elmalı, Kapıdere, Küçüklü, Şatıroba, Fındık, Beğre, Topraktepe, Esentepe, Yolkoru, Çömlekoba, Çavuşlu, Gövdeli, Gürobası, Doğu, Bıçakçı, Örencik mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.