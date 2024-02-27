27 Şub 2024 - 09:55 - Gündem

Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.