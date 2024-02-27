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Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

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Malatya son bir haftada 3.0 üzeri büyüklükte birkaç deprem yaşadı. Peki, son 7 günde Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu? mask
Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?
Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?
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Malatya son bir haftada 3.0 üzeri büyüklükte birkaç deprem yaşadı. Peki, son 7 günde Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

KAÇ DEPREM OLDU?

Sismik Harita verilerine göre Malatya genelinde son bir haftada 126 deprem oldu. Ancak bu depremlerin büyük çoğunluğu 1.0 ve üzeri, 2.0’ye ulaşamayan çok küçük sarsıntılardı. Hatta bazı depremler 1.0’in altında bir değere sahipti.

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

PÜTÜRGE’DE 3.8

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 4 deprem 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. En büyük sarsıntı 26 Şubat’ta Pütürge’de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremdi.

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

DARENDE VE PÜTÜRGE’DE 3.1

Öte yandan 3 adet daha 3.0 üzeri büyüklükte deprem oldu. Bunlardan biri 20 Şubat’ta Yeşilyurt’ta yaşanan 3.3 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Diğerleri ise 22 Şubat’ta Doğanşehir’de yaşanan 3.7 ve Gümüluşağı’nda 25 Şubat’ta yaşanan 3.1 depremleriydi.

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLA OLDU?

Genellikle depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.

Malatya’da son bir haftada kaç deprem oldu?

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27 Şub 2024 - 00:15 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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