AFAD ekipleri iki ayda 18 bin 822 öğrenciye ulaştı

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, son iki ay içerisinde 18 bin 822 öğrenci ve öğretmene ulaşarak teorik ve uygulamalı afet eğitimi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler gibi büyük felaketlerde hızla yardıma koşan Muş AFAD ekibi, şimdi de Muş'ta afet farkındalığı oluşturma çabalarını sürdürüyor. Muş ilindeki köyleri dolaşan ve okulları ziyaret eden AFAD ekipleri, "Afet Farkındalık Eğitimi" programı çerçevesinde Muş merkez Taşoluk İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine deprem konusunda bilgi verdi. Ekipler, afetler sırasında yapılması gerekenleri pratik uygulamalarla öğreterek, yılbaşından bu yana 18 bin 822 öğrenci ve öğretmene ulaştı.

Muş AFAD ekibi, öğrencilere ve öğretmenlere afet durumlarına karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiği konusunda önemli bilgiler verildi. AFAD eğitmenleri; öğrencilere deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler aktardılar. Öğrenciler, afet anında nasıl güvende kalacaklarını, acil durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek bilinçlendiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı