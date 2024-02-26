Bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan bir aile içi anlaşmazlık sonucu meydana gelen kavga, şehirde endişe yarattı. Olay, Şehit Üst Teğmen Murat Bek Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasındaki kulübede gerçekleşti.

İki akraba arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların çekilmesiyle şiddete dönüştü. Kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından, tarafların yakınlarının da müdahale edebileceği endişesiyle polis ekipleri iki hastanede de güvenlik önlemlerini artırdı.

Yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Aile içi şiddetin önlenmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Kütahya'da yaşanan bu talihsiz olay, aile içi anlaşmazlıkların nasıl tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı