Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatyalılara yılda 698 milyon lira ek gelir sağlayacak projede sona yaklaşıldı

Malatya tarımı için önemli bir öneme sahip olacak Yoncalı Barajı’nda sulama tüneli inşaatında ışığın görülmesine 1 kilometre kaldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19365628/malatyalilara-yilda-698-milyon-lira-ek-gelir-saglayacak-projede-sona-yaklasildi



Malatya’da mevsimler mi karıştı? Nemrut Dağı yolu bu sene erken açıldı

Nemrut Dağı, Malatya'nın Pütürge-Tepehan bölgesinden geçen yol, Şubat ayının son haftasında açıldı. Bu yol, Malatya merkezinden Nemrut Dağı'na kadar olan yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Nemrut Dağı, turistler için önemli bir cazibe merkezi olup, turistler burada arkeolojik alanları ziyaret edip, güneşin doğuşunu ve batışını izleyebiliyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19368164/malatyada-mevsimler-mi-karisti-nemrut-dagi-yolu-bu-sene-erken-acildi



Çırmıktılılar isyan etti Deprem seçimin gölgesinde mi kaldı?

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti ama Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin eski merkezi Çırmıhtı hala 6 Şubat’ta kaldı. Çırmıktı’da yaşayan Ekrem Algül ise, “6 Şubat’tan bu yana Çırmıktı’da hiçbir değişmedi, daha da kötüye gidiyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19368489/cirmiktililar-isyan-etti-deprem-secimin-golgesinde-mi-kaldi



Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat 2024 depremlerinde Malatya ağır hasar aldı. Yapı stokunun büyük bir kısmını kaybeden Malatya’da, Yeşilyurt’un Konak Mahallesi’nde de birçok ev ve iş yeri hasar gördü. 950’den fazla konutun ve iş yerinin yıkıldığı mahallede, vatandaşların da birçok konuda şikâyeti bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19371201/depremin-ikinci-yilinda-konak-mahallesinde-son-durum



Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?

Yerel seçimlerde Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepkinin konteynerlerde kalan vatandaşlardan geleceğini belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, son zamanlarda AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne bir kayışın olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19345949/aydindan-cok-konusulacak-sozler-ak-partiye-en-buyuk-tepki-nereden-gelecek



Doğanşehir ve Yeşilyurt’tan acı haber geldi

Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinden bu akşam saatlerinde kötü haber geldi. İki ilçede de iş kazası nedeniyle 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19373431/dogansehir-ve-yesilyurttan-aci-haber-geldi



Malatya’da deprem mi oldu?

Malatya’da deprem mi oldu? Malatya’da az önce hafif şekilde hissedilen bir depremin olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi’nden beklenen veriler geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19374601/malatyada-deprem-mi-oldu