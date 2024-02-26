İşte 13 aydır karanlıkta olan mahalleler Malatya’da 39 mahalle “ışık” bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da cadde, sokak ve mahalleler karanlıkta kalırken merkez ilçe Battalgazi ile Yeşilyurt’ta tam 39 mahallenin ışıklandırma beklediği öğrenildi. İşte o mahalleler…
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da cadde, sokak ve mahalleler karanlıkta kaldı.
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,
“Deprem sonrasında Malatya merkezdeki cadde ve sokakların karanlığı ciddi bir sorunumuzdu. Birkaç aydır bu meseleyi Fırat Elektrik A.Ş. ile takip ediyoruz. En son geldiğimiz noktaya dair kurumdan detaylı liste istedik. Buna göre; Malatya merkezde cadde ve sokakların aydınlatılmasıya alakalı geldiğimiz nokta bu şekildedir. Süreci takip etmeyi sürdüreceğiz”
diyerek, şu liseleri paylaştı:
ÇALIŞMASI DEVAM EDİP MART AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANAN İŞLER
BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ
EMEKSİZ CADDESİ
HASTANE CADDESİ
EŞREF BİTLİS CADDESİ
YUSUF ÖZAL CADDESİ
İNDERESİ CADDESİ
FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
ŞEHİT KALENDER YILDIRIM SOKAK
COŞKUN IRMAK SOKAK
SARA SOKAK
NİYAZİ MISRİ CADDESİ
HALEP CADDESİ
GÖKTÜRK SOKAK
PINARÖNÜ SOKAK,
ERİŞKİN SOKAK
ADLİYE SOKAK
SARICIOĞLU CADDESİ
SADRETTİN KONUKEVİ CADDESİ
ŞEHİT İ. AHMET SARIOĞLU SOKAK
ÖMER EFENDİ SOKAK
ŞEHİT FAHRİ KOÇYİĞİT, ATMALI SOKAK
KAVUKÇUOĞLU SOKAK
HAMİKOĞLU SOKAK
NAKKAŞ SOKAK
YEŞİLYURT
SİTELER CADDESİ
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU CADDESİ
BOZTEPE CADDESİ
ŞEHİT ERDEM GÜNER SOKAK
SAMİ KASAP SOKAK
YATI MEKTEP SOKAK
OKUL SOKAK
KARATAŞ SOKAK
RAFTİNG SOKAK
İKRA SOKAK
ŞEHİT KALENDER YILDIRIM SOKAK
HACI BEKTAS VELİ CADDESİ
İNÖNÜ CADDESİ (POLİS KANTİNİNDEN İTİBAREN)
YÜCE CADDESİ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.