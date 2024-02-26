26 Şub 2024 - 23:30- Gündem

İşte 13 aydır karanlıkta olan mahalleler Malatya’da 39 mahalle “ışık” bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya’da cadde, sokak ve mahalleler karanlıkta kalırken merkez ilçe Battalgazi ile Yeşilyurt’ta tam 39 mahallenin ışıklandırma beklediği öğrenildi. İşte o mahalleler…