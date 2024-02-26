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Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gödekli Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Beş yıldır Kıran Yayla Cami'sinde imamlık görevini yürüten 35 yaşındaki Ahmet Çakır, caminin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi mask
Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi
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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gödekli Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Beş yıldır Kıran Yayla Cami'sinde imamlık görevini yürüten 35 yaşındaki Ahmet Çakır, caminin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Yangının lojmanda meydana geldiği belirtildi. Yangın söndükten sonra durumu fark eden vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Ancak maalesef imam Ahmet Çakır, yangında yaşamını yitirdi.

Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Çakır'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Çakır'ın cenazesi, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Cenaze törenine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik Müftüsü Bayram Karar ve Çakır ailesi ile yakınları katıldı.

Bu acı olayın ardından Samsun'da derin bir üzüntü hakim. Ahmet Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Yangında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Şub 2024 - 23:12 - Gündem

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