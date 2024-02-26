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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core antrenmanı ile başladı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanın ikinci kısmında ise 5’e 2 pas çalışması yapıldı. Sonrasında taktik çalışma yapılırken, kaleciler kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Samsunspor maçında sakatlanan Dal Varesanovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, maç, spor, hazırlık, antrenman

26 Şub 2024 - 23:08 - Spor

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