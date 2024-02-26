Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core antrenmanı ile başladı.
Antrenmanın ikinci kısmında ise 5’e 2 pas çalışması yapıldı. Sonrasında taktik çalışma yapılırken, kaleciler kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Samsunspor maçında sakatlanan Dal Varesanovic ise takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.