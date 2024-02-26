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Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi mask
Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın 20.45’te MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için Ankara’ya geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını karşılamak için Ankara Esenboğa Havalimanı’na akın etti. Takım tezahüratlar eşliğinde karşılandıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi Ankara’ya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, Çeyrek Final maçı, MKE Ankaragücü, maç, spor

26 Şub 2024 - 23:02 - Spor

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