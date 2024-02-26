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Hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı

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Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı mask
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Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında "Hırsızlık ve kamu malına zarar verme" suçundan 7 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası ile aranan B.M. (22), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Şub 2024 - 22:58 - Gündem

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