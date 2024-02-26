Hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında "Hırsızlık ve kamu malına zarar verme" suçundan 7 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası ile aranan B.M. (22), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı