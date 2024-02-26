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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı mask
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Şub 2024 - 22:52 - Spor

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