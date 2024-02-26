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Malatya’da deprem mi oldu?

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Malatya’da deprem mi oldu? Malatya’da az önce hafif şekilde hissedilen bir depremin olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi’nden beklenen veriler geldi.

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Malatya’da deprem mi oldu? Malatya’da az önce hafif şekilde hissedilen bir depremin olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi’nden beklenen veriler geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.17’de, Malatya merkezli 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklanırken, bazı vatandaşlar depremi hissettiğini söyledi.

AFAD ise depreme ilişkin veri paylaşmadı.
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26 Şub 2024 - 22:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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