Bakan Özhaseki yarın Malatya esnafını dinleyecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Malatya’ya gelerek bazı temaslarda bulunacak. Bakan Özhaseki Bakırcılar Çarşısı ve çevresinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, sorunları dinleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 27 Şubat 2024 (yarın) günü Malatya’da olacak.

Bakan Özhaseki ilk olarak yarın saat 12.00’de Bakırcılar Çarşısı ve çevresinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

Saat 14.00’de Akçadağ ilçesine geçecek olan Özhaseki, AK Parti ilçe seçim ofisini ve İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

Saat 14.30’da Doğanşehir’i ziyaret edecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Polat Yolkoru köy evleri inşaat alanını inceleyecek.

Özhaseki saat 15.30’da Akçadağ ilçe merkezinde yerinde dönüşüm Emlak Konut inşaat alanını incelemede bulunacak.

Son olarak Bakan Mehmet Özhaseki saat 16.00’da AK Parti Akçadağ ilçe seçim ofisi ziyareti yapacak.