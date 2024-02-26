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Yaşlı adam eşinin mezarını ziyarete gitti, Sinek Çayı'nda ölü bulundu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 80 yaşındaki bir adamın eşinin mezarını ziyaret etmek üzere evinden çıkmasının ardından trajik bir olay yaşandı.

Yaşlı adam eşinin mezarını ziyarete gitti, Sinek Çayı'nda ölü bulundu mask
Yaşlı adam eşinin mezarını ziyarete gitti, Sinek Çayı'nda ölü bulundu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 80 yaşındaki bir adamın eşinin mezarını ziyaret etmek üzere evinden çıkmasının ardından trajik bir olay yaşandı.

Yaşlı adam eşinin mezarını ziyarete gitti, Sinek Çayı'nda ölü bulundu

Salih Altunbağ adlı yaşlı adam, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi'ndeki eşinin mezarlığına gitmek üzere yola çıktı. Ancak Altunbağ'dan bir süre haber alamayan yakınları, endişeyle harekete geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaşlı adam eşinin mezarını ziyarete gitti, Sinek Çayı'nda ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleriyle birlikte vatandaşlar seferber oldu ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Akşam saatlerinde yapılan aramalarda, Altunbağ'ın cansız bedeni Sinek Çayı'nda bir ağaç dalına takılı halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Altunbağ'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaşanan bu trajik olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yakınları ve bölge halkı, yaşlı adamın ani ölümüne büyük üzüntüyle karşıladı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Şub 2024 - 21:38 - Asayiş

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