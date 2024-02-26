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Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

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Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı mask
Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
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Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Şub 2024 - 21:32 - Gündem

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