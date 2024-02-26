Kale yol uygulamasında yakayı ele verdi

Malatya’da Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpek ile yapılan bagaj aramasında bir kadın yolcunun bagajında uyuşturucu madde bulundu.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevki yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpek ile yapılan bagaj aramasında Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajında uyuşturucu madde bulundu.
Şahsın eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada dört parça halinde 3 kilo 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.