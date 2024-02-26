Kale yol uygulamasında yakayı ele verdi

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Malatya’da Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpek ile yapılan bagaj aramasında bir kadın yolcunun bagajında uyuşturucu madde bulundu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevki yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpek ile yapılan bagaj aramasında Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajında uyuşturucu madde bulundu.

Şahsın eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada dört parça halinde 3 kilo 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.