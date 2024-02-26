“Bu devirde kimseye güven olmaz” örneği Malatya’da yaşandı

Malatya’da, tanıdığı olan bir şahsın yönlendirmesiyle banka hesabı açan bir kişi, bahsi geçen hesabında bir gün 50 bin TL olduğunu fark etti. Bu paranın ne amaçla geldiğini bilmeyen ve şüphelenen şahıs polise gitti ve gerçekler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden Y.K. (45) isimli şahıs M.C.A. (19) ile önceden tanıştığını ve M.C.A.’nın yönlendirmesiyle banka hesabı açtığını, bahse konu hesabında 50.000 TL paranın bulunduğunu ve bu paranın ne amaçla geldiğini bilmediğini, şüpheli M.C.A.'nın kendisini araması ve parayı kendisine vermesini söylemesi üzerine şüphelenerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Dolandırma ve bahis sitelerinden elde edilen bu para hakkında Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.C.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıstan olay ile ilgili alınan ifadesine göre, 8.000 TL parayı kendisi alıp geri kalan 42.000 TL parayı şüpheli M.K.’ya (19) teslim edeceğini beyan etmiş. M.K. isimli şahıs da yakalanıp ifadesi alınınca, 2.000 TL parayı kendisinin alıp geri kalan 40.000 TL parayı şüpheli M.A.P.’ye (21) vereceğini beyan etmiş. M.A.P. isimli şahıs da yakalanıp alınan ifadesinde kalan 40.000 TL parayı kendisi alacağını beyan etmiş.

Şüpheli şahısların Savcı kararıyla evlerinde yapılan arama sonucu çeşitli dijital materyallere el konuldu. Konuyla ilgili tahkikata başlanarak belirtilen paranın bulunduğu hesaba bloke konulup şüpheli şahıslar mevcutlu olarak savcılığa sevk edildi. Mahkemece şüpheli M.C.A. ve M.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli M.A.P. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak Akçadağ E Tipi Ceza Evi’ne sevk edildi.