Doğanşehir ve Yeşilyurt’tan acı haber geldi

Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinden bu akşam saatlerinde kötü haber geldi. İki ilçede de iş kazası nedeniyle 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ inşaatları 2’nci bölge 1’nci etapta, TOKİ inşaat şantiyesinde işçi olarak çalışan Burhan Albayrak (30) isimli işçi, inşaatta çalışırken yaklaşık 20 metre yükseklikteki çatıdan dengesini kaybederek düştü.

Çatı katı oluklarını yaptığı esnada düşmesi sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde ağır yaralanan işçi, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Albayrak’ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

BİR ACI HABER DE DOĞANŞEHİR’DEN GELDİ

Öte yandan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Aktaş (36) isimli işçi çalıştığı inşatta, kalıbın kule vinç vasıtasıyla binanın üçüncü katına taşınacağı sırada ayağının kayması sonucu ikinci kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat ise sürüyor.

Kaynak: BÜLTEN