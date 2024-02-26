- Eğitim

Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürü, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen bir istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu mask
Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu
Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürü, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen bir istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve başladığı tarihten bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için istişarelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca, bakanlık olarak attıkları her adımın en ince detayına kadar planlandığını ve hayata geçirilen projelerin titizlikle takibinin yapıldığını vurguladı.

Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu

Toplantıda, eğitimdeki gelişmelerin yanı sıra öğrenci ve veli iletişimi, öğrenci başarısının arttırılması, sınıf tekrarı ve devamsızlık gibi konular ele alındı. Bakan Tekin, özellikle çocukların okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla vakit geçirmeleri ve bu sayede hem obeziteyle mücadele hem de dijital bağımlılıktan uzaklaşarak arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu

Toplantıda ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki teknik eğitim alanında yaptığı yeni model çalışmalar da ele alındı. Türkiye genelinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar ve illerdeki uygulamaların önemi vurgulandı.

Bakan Tekin'in ardından tüm genel müdürler ve il milli eğitim müdürleri, kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak fikir alışverişinde bulundular ve karşılaşılan sorunları çözüm noktalarıyla birlikte istişare ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri, milli eğitim müdürü, İstişare toplantısı, Dijital bağımlılık, Öğrenci, sınıf tekrarı, devamsızlık

26 Şub 2024 - 20:03 - Eğitim

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