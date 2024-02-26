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Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı

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Muş'un evladı D.Ş., 17 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu. İstanbul'da aldığı 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan ve ayakları üzerinde yeniden duran genç baba, Muş'a dönerek iş hayatına atıldı.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı mask
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı
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Muş'un evladı D.Ş., 17 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu. İstanbul'da aldığı 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan ve ayakları üzerinde yeniden duran genç baba, Muş'a dönerek iş hayatına atıldı.

Ailesinin ve dinin kendisine verdiği destekle ayakta kalan D.Ş., artık uyuşturucu yerine ailesini geçindirmek için çalışıyor.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, D.Ş.'nin uyuşturucu bağımlılığından kurtulup ailesini geçindirmek için çalıştığını belirtti. Dernek olarak gençlerin ve ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Bingöl, toplumun desteğini beklediklerini dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı

D.Ş. ise yaşadığı deneyimleri paylaşarak gençlere ve bağımlılıkla mücadele eden herkese umut olmayı amaçlıyor. İnancının ve ailesinin kendisine verdiği güçle yeniden hayata tutunan D.Ş., gençlere seslenerek,

"Allah rızası için bırakmak isteyen varsa bırakabilir. Sadece inanın"

diyerek umut dolu mesajlar veriyor.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Şub 2024 - 19:58 - Yaşam

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