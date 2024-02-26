Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan baba, iş hayatına yeniden adım attı

Muş'un evladı D.Ş., 17 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu. İstanbul'da aldığı 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan ve ayakları üzerinde yeniden duran genç baba, Muş'a dönerek iş hayatına atıldı.
Ailesinin ve dinin kendisine verdiği destekle ayakta kalan D.Ş., artık uyuşturucu yerine ailesini geçindirmek için çalışıyor.
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, D.Ş.'nin uyuşturucu bağımlılığından kurtulup ailesini geçindirmek için çalıştığını belirtti. Dernek olarak gençlerin ve ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Bingöl, toplumun desteğini beklediklerini dile getirdi.
D.Ş. ise yaşadığı deneyimleri paylaşarak gençlere ve bağımlılıkla mücadele eden herkese umut olmayı amaçlıyor. İnancının ve ailesinin kendisine verdiği güçle yeniden hayata tutunan D.Ş., gençlere seslenerek,
"Allah rızası için bırakmak isteyen varsa bırakabilir. Sadece inanın"
diyerek umut dolu mesajlar veriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.