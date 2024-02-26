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Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı

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Hakkari’nin Durankaya beldesi yolunda fırtınanın etkisiyle karla kaplanan yolda mahsur kalan araç ve içerisindekiler, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı mask
Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı
Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı
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Hakkari’nin Durankaya beldesi yolunda fırtınanın etkisiyle karla kaplanan yolda mahsur kalan araç ve içerisindekiler, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı

Yüksekova ilçesinden gelerek Mergabütan Kayak Merkezine gitmek isteyen, ancak yolunu şaşırıp Durankaya beldesine seyir halindeyken Mergareş mevkiinde fırtınanın yola sürüklediği kara saplanan araç ve içerisindeki 2 kişi mahsur kaldı.

Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı

Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücü ve beraberindeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kara saplanan aracı, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak mahsur kalan iki kişiyi de kurtardı.
Fırtınaya yakalanarak kara saplanan araçlarında mahsur kalan iki kişi, kendilerini kurtaran il özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.

Karda mahsur kalan araç ve içindekiler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Şub 2024 - 19:53 - Gündem

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