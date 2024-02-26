Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Bursa-Yalova karayolunda Orhangazi ilçesi geçişinde meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Taha S. (22) ve motosiklet yolcusu İlayda G. (19) yaralandı. Yaya Harun G. (56) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bu arada, Yalova-Bursa karayolu Orhangazi geçişinde refüjdeki çitlerin sökülerek yayaların kullanması tepkilere neden oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı