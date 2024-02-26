- Gündem

Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa-Yalova karayolunda Orhangazi ilçesi geçişinde meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı mask
Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa-Yalova karayolunda Orhangazi ilçesi geçişinde meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Taha S. (22) ve motosiklet yolcusu İlayda G. (19) yaralandı. Yaya Harun G. (56) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bu arada, Yalova-Bursa karayolu Orhangazi geçişinde refüjdeki çitlerin sökülerek yayaların kullanması tepkilere neden oluyor.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi, kaza, trafik kazası, motosiklet, yaya, soruşturma

26 Şub 2024 - 19:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL